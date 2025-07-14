Чеченские следователи начали проверку по факту истязания детей в школе

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Работники Следственного управления СКР по Чеченской Республике начали доследственную проверку по статье "Истязание" в частной школе хафизов (образовательное заведение, где изучают Коран. – Прим. ред.) в Гудермесе, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Внимание правоохранителей к учебному заведению привлекло появившееся в Сети видео. На нем предположительно учитель школы избил двух несовершеннолетних учеников пластмассовой палкой.

Для выяснения подробностей произошедшего начата проверка. По ее итогам следователи примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что воспитательница московского детского сада школы №1788, которая ударила трехлетнего ребенка во время прогулки, будет уволена. Директор школы Александр Ездов назвал такое поведение педагога неприемлемым.