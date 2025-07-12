Девочка, которую ударили молотком в Подмосковье, находится в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

Девочка, которую в Домодедове ударил по голове молотком 16-летний подросток, находится в тяжелом состоянии, рассказала бабушка 13-летней потерпевшей в беседе с ТАСС.

По словам женщины, ее внучка лежит в бессознательном состоянии в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. При этом врачи медучреждения пока ничего не говорят.

Бабушка пострадавшей уточнила, что о произошедшем узнала от мамы 16-летней девочки. После чего дедушка последней отвез женщину на место происшествия.

"Нашла я ее (внучку. – Прим. ред.) в километре от дома, может, меньше. Мне 71 год. Я в таком шоке, что толком ничего не знаю. Я только была с ней, пока ее скорая не забрала", – обратила внимание женщина.

Также она отметила, что девочки дружили, однако с напавшим они не были знакомы. С ее слов, подросток приехал из деревни Борисово, семьи пострадавших его не видели ранее.

Ранее сообщалось о задержании злоумышленника. По данным следствия, одной потерпевшей удалось убежать после нападения и рассказать о случившемся родителям. После этого была вызвана скорая помощь, и пострадавших доставили в медучреждение.

В ходе допроса подросток признался в содеянном. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая экспертизы. Также правоохранители будут просить суд об аресте подозреваемого.