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11 июля, 16:46

Происшествия

Жителя Ставропольского края задержали по подозрению в попытке убить отца

Видео: stavropol.sledcom.ru

Против 42-летнего жителя города Михайловска Ставропольского края возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на жизнь 71-летнего отца, сообщили на сайте регионального Следственного комитета России.

Между родственниками произошла бытовая ссора. По данным следствия, сын схватил топор и нож и начал замахиваться ими на отца. В ходе столкновения подозреваемый ранил потерпевшего в предплечье, а потом повалил на кровать и попытался задушить. Отец смог вырваться и убежать.

Подозреваемого задержали и назначили ему комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. С ее помощью следствие сможет выяснить психоэмоциональное состояние мужчины. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.

Расследование произошедшего продолжается. Следователи опрашивают свидетелей.

Ранее жителя подмосковного Видного обвинили в покушении на жизнь сына своей сожительницы. Согласно версии следователей, мужчина несколько раз ударил ребенка битой по голове. Обвиняемый признал вину.

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