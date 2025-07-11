Жителя Ставропольского края задержали по подозрению в попытке убить отца

Против 42-летнего жителя города Михайловска Ставропольского края возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на жизнь 71-летнего отца, сообщили на сайте регионального Следственного комитета России.

Между родственниками произошла бытовая ссора. По данным следствия, сын схватил топор и нож и начал замахиваться ими на отца. В ходе столкновения подозреваемый ранил потерпевшего в предплечье, а потом повалил на кровать и попытался задушить. Отец смог вырваться и убежать.

Подозреваемого задержали и назначили ему комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. С ее помощью следствие сможет выяснить психоэмоциональное состояние мужчины. Потерпевшему оказали медицинскую помощь.

Расследование произошедшего продолжается. Следователи опрашивают свидетелей.

Ранее жителя подмосковного Видного обвинили в покушении на жизнь сына своей сожительницы. Согласно версии следователей, мужчина несколько раз ударил ребенка битой по голове. Обвиняемый признал вину.