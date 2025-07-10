Установлена личность матери новорожденного, найденного в мусорном баке в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

Следователи установили личность матери новорожденного ребенка, тело которого было обнаружено в мусорном баке в Ростове-на-Дону, передает пресс-служба регионального СУ СКР.

Ей оказалась 28-летняя местная жительница, уточнили в ведомстве. Там же добавили, что доклад о дальнейшем ходе расследования будет представлен председателю СК России Александру Бастрыкину.

Об инциденте стало известно из СМИ. Тело младенца было найдено в мусорном контейнере на улице Платона Кляты в среду, 9 июля. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

Для установления всех обстоятельств произошедшего правоохранители назначили судебно-медицинские экспертизы. Все детали ЧП будут выяснены в ходе расследования, добавили в СК.

Схожий инцидент ранее произошел в подмосковном Орехово-Зуеве. Там несовершеннолетняя местная жительница самостоятельно родила ребенка, затем поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Мальчика удалось спасти благодаря прохожим, которые услышали его крик.

Позднее суд арестовал подростка по обвинению в попытке убить новорожденного сына. 15-летнему отцу было предъявлено обвинение по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство". При этом в отношении матери дело возбудить не смогли, поскольку она не достигала возраста наступления уголовной ответственности.