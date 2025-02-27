Женщина выбросила ребенка в мусорку в подмосковном Орехове-Зуеве

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Мать выбросила новорожденного ребенка в мусорку в подмосковном Орехове-Зуеве, сообщает пресс-служба главка СК России по Московской области в телеграм-канале.

По данным ведомства, 26 февраля 2025 года женщина самостоятельно родила мальчика. Затем она поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Ребенка удалось спасти благодаря прохожим, которые услышали его крик.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность женщины. В отношении нее возбуждено уголовное дело о покушении на убийство новорожденного ребенка.

Ранее в Красноярске 9-классница родила ребенка и выбросила его в мусоропровод. По версии следствия, школьница находилась, предположительно, на 22-й неделе беременности. После инцидента она обратилась в больницу из-за преждевременных родов. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.