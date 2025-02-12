В Красноярске школьница родила ребенка и выбросила его в мусоропровод

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

В Красноярске ученица девятого класса родила ребенка и выбросила его в мусоропровод. Об этом сообщается на сайте СУСК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, школьница, находившаяся, предположительно, на 22-й неделе беременности, родила ребенка и избавилась от него, выбросив младенца в мусорный бак. Позже 16-летняя девушка обратилась в больницу, поскольку ей потребовалась медицинская помощь после "преждевременного родоразрешения", говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Чтобы установить, был ли ребенок живорожденным или мертворожденным, назначена судебно-медицинская экспертиза. В отношении школьницы возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Ранее в Улан-Удэ 18-летнюю девушку задержали после того, как она выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. По версии следствия, местная жительница родила ребенка во дворе и оставила его в туалете. Спасти младенца не удалось.

Между тем в Турции женщина оставила своего годовалого ребенка в море. Инцидент произошел в городе Измир. По данным Haberturk, 30-летняя мать зашла в воду в районе Бенгилер и бросила младенца.