Habertürk: в Турции мать выбросила ребенка в море

Фото: 123RF/huettenhoelscher

Женщина бросила своего годовалого ребенка в море в Турции. После этого ее задержали, сообщает Haberturk.com.

Инцидент произошел в городе Измир. По данным издания, 30-летняя мать зашла в воду в районе Бенгилер и бросила младенца.

Ее заметили очевидцы и достали ребенка из воды. Затем его передали прибывшим на место врачам. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время его мать находится под стражей. Как отмечает издание, у нее имеются проблемы с психикой. После необходимых мероприятий женщину направят в суд.

Ранее новорожденного ребенка, которому еще не перерезали пуповину, выбросили на тротуар в Техасе. На тот момент на улице был мороз и сильный ветер. Ребенка обнаружили ночью недалеко от пожарной станции Сан-Антонио. В отчете экстренных служб сказано, что новорожденный находился в корзине, был завернут в полотенце и слабо дышал.

