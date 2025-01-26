Новорожденного ребенка с пуповиной бросили на морозе в Техасе

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Новорожденного ребенка, которому еще не перерезали пуповину, выбросили на тротуар в Техасе. На тот момент на улице был мороз и сильный ветер, пишет Daily Mail.

Ребенка обнаружили ночью недалеко от пожарной станции Сан-Антонио. В отчете экстренных служб сказано, что новорожденный находился в корзине, был завернут в полотенце и слабо дышал. Американец, который нашел ребенка, отнес его к медикам.

Состояние младенца оценивается как критическое. При этом причастных к преступлению уже установили. По данным издания, ими являются 28-летняя и 27-летняя женщины.

Ранее в Улан-Удэ задержали 18-летнию девушку по подозрению в том, что она выбросила своего новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. По версии следствия, местная жительница родила ребенка во дворе и оставила его в туалете. Спасти младенца не удалось. Позже она рассказала о своих действиях подруге, которая обратилась в правоохранительные органы.

Кроме того, похожий случай произошел в Крыму, где женщина выбросила новорожденного в выгребную яму туалета. Следователи пришли к выводу, что 27-летняя женщина родила ребенка, после чего вышла с ним во двор и выбросила младенца в выгребную яму туалета, где он погиб. Подозреваемая признала вину, после чего местная полиция возбудила уголовное дело.

