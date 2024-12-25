Mirror: в США женщина наказала 7-летнюю дочь, посадив в собачью клетку

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В США женщина заклеила рот своей семилетней дочери с помощью клейкой ленты и посадила ее в клетку для собак под рождественскую елку, передает Mirror.

В материалах дела говорится, что она применяла стяжки и скотч, чтобы ограничить движения девочки. Она объясняла свои действия необходимостью воспитания ребенка за его поведение в школе.

По информации правоохранителей Хьюстона, после того как женщину обвинили в жестоком обращении с детьми и незаконном лишении свободы, она была арестована и помещена под стражу.

Согласно правовым нормам Техаса, за незаконное удержание ребенка младше 17 лет может быть назначено наказание в виде тюремного заключения сроком от 180 дней до 10 лет. В данный момент представители местной полиции не предоставили никаких комментариев по этому делу.

Между тем в Германии мужчина оставил своего трехлетнего сына в раскаленной машине, пока посещал бордель. Прохожие заметили припаркованный под палящим солнцем Mercedes C180 темного цвета. В тот день температура воздуха поднялась до 26 градусов, когда как внутри салона авто она была значительно выше.

Мальчик сидел в детском кресле, обливался потом и не мог выбраться, так как транспорт был заперт. Очевидцы вызвали на помощь полицейских, которые и освободили ребенка.