Мужчина оставил сына в машине, чтобы сходить в бордель в Германии

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В Германии мужчина оставил своего трехлетнего сына в раскаленной машине, пока посещал бордель, пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание Bild.

По информации СМИ, инцидент произошел в августе в городе Хаген. Прохожие заметили припаркованный под палящим солнцем Mercedes C180 темного цвета. В тот день температура воздуха поднялась до 26 градусов, когда как внутри салона авто она была значительно выше.

Мальчик сидел в детском кресле, обливался потом и не мог выбраться, так как транспорт был заперт. Очевидцы вызвали на помощь полицейских, которые и освободили ребенка. Прибывшие врачи зафиксировали у него признаки обезвоживания и доставили в больницу.

Позже выяснилось, что отец ребенка провел в борделе час, заявив, что "ненадолго отвлекся". Суд назначил ему штраф в размере 1,3 тысячи евро (примерно 137 098 рублей. – Прим. ред.) за нанесение телесных повреждений по неосторожности.

При этом его жена попыталась оправдать поведение мужчины.

Ранее в США годовалая девочка умерла после того, как бабушка оставила ее на восемь часов в раскаленной машине. По данным полиции, 54-летняя женщина забыла завезти внучку в детский сад и уехала на работу, оставив ребенка на заднем сиденье.

Через восемь часов женщина отправилась забирать ребенка из сада и в этот момент поняла, что утром оставила его в машине. Ребенок был срочно доставлен в медицинский центр города Смиттаун, но врачам оставалось лишь констатировать смерть девочки.

