Спасатели освободили годовалого ребенка из запертой машины на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "DGONews"

В Москве спасатели вскрыли автомобиль, внутри которого находился годовалый ребенок. Об этом информирует пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Известно, что инцидент произошел на пересечении Богородского шоссе и улицы Короленко.

"Женщина, выйдя из машины, оставила в ней ключи. Двери автомобиля заблокировались, а годовалый малыш остался в детском кресле внутри", – поясняется в официальном аккаунте департамента в Facebook.

Уточняется, что спасатели успешно провели операцию по вскрытия машины. Ребенка удалось извлечь.

В результате случившегося малыш не пострадал.

Ранее пятнадцать человек спасли при пожаре в квартире на востоке Москвы в столичном районе Сокольники. Сообщалось, что возгорание произошло в квартире, расположенной на четвертом этаже 12-этажного жилого дома.