Дорожные рабочие спасли девушку на Большом Устьинском мосту в Москве

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" спасли девушку, которая намеревалась спрыгнуть в Москву-реку. Об этом сообщается в телеграм -канале комплекса городского хозяйства столицы.

11 августа в 06:15 дорожные рабочие во время укладки асфальтобетонного покрытия заметили девушку, перелезающую через ограждение Большого Устьинского моста.

"Алексей Поляков и Дмитрий Кульков не растерялись, завязали с девушкой разговор и, дождавшись удачного момента, вытащили ее на тротуар", – говорится в сообщении.

Позже девушку отвели в безопасное место, где дождались прибытия правоохранителей.

Ранее спасатели сняли с окна мужчину, который угрожал спрыгнуть с последнего этажа жилой многоэтажки в столичном районе Братеево.