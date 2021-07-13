Полицейские в Москве убедили стоявшего в окне 11-го этажа мужчину вернуться в квартиру

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В Москве полицейские убедили стоявшего на подоконнике 11-го этажа мужчину вернуться в квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел на Ангарской улице. После сообщения о жителе, стоящем в окне, по указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Находящиеся на улице жители были отведены на безопасное расстояние. Поднявшись в квартиру, сотрудники правопорядка обнаружили на подоконнике мужчину с ножом, который грозился спрыгнуть вниз.

"Полицейские пытались убедить мужчину бросить нож и не предпринимать необдуманных действий. Тот соглашался со всеми доводами, однако слезть с окна отказывался. После продолжительного общения с сотрудниками полиции и родственником, который был вызван по телефону, гражданин успокоился и спустился с подоконника в квартиру", – говорится в сообщении.

После этого гражданин был передан медицинским работникам.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии общего режима женщину, которая выкинула из окна 13-го этажа трехмесячного ребенка своей подруги.

В ходе следствия обвиняемая заявила, что мотивом преступления стал конфликт с матерью ребенка, а позже сказала, что у нее обострилось психическое расстройство. Однако, как следует из выводов психолого-психиатрической экспертизы, женщина симулировала болезнь.