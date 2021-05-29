В Петербурге начали проверку из-за падения двух человек с балкона

Мужчина и женщина в Петербурге выпали из окна во время драки

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку после обрушения балкона жилого дома на улице Декабристов. В результате инцидента два человека получили травмы, сообщили в ведомстве.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными лицами обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе по содержанию и ремонту общего имущества собственников, оказанию услуг надлежащего качества", – рассказали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что с балкона жилого дома в Санкт-Петербурге упали два человека – мужчина и женщина.

На момент происшествия пострадавшие боролись между собой и, предположительно, находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате мужчина и женщина упали с высоты третьего этажа на асфальт.