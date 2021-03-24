Женщина, выбросившая ребенка из окна в ТиНАО, симулировала невменяемость

16:53
Фото: Москва 24
Женщина, которая выбросила трехмесячную дочь знакомой с 13-го этажа в ТиНАО в декабре, симулировала свою невменяемость. Реальным мотивом является ссора с матерью ребенка, сообщили в пресс-службе СК РФ по Москве.
Как уточнили в ведомстве, завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего ребенка".
4 декабря 2020 года вблизи жилого дома обнаружили тело грудного ребенка с травмами, характерными при падении с высоты. "В ходе следствия установлено, что знакомая семьи, находясь в гостях, пока мама вышла в другую комнату, взяла девочку на руки и выбросила из окна 13-го этажа", – заявили в Следственном комитете.
При допросе подозреваемая сказала, что у нее произошло обострение психического расстройства. Тем не менее из выводов психолого-психиатрической экспертизы следует, что женщина симулировала болезнь.
Уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее в Москве женщина оставила годовалую дочь соседке и исчезла. По результатам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры.
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