В Москве женщина оставила годовалую дочь соседке и исчезла

12:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На юге столицы женщина оставила своего маленького ребенка соседке и исчезла на несколько суток, сообщает прокуратура Москвы.
По предварительным данным, 20-летняя москвичка оставила свою годовалую дочь соседке по съемной квартире и в течение четырех дней не выходила на связь. Сейчас девочку доставили в медицинское учреждение. Личность и местонахождение матери устанавливаются.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры.
Ранее под Тверью мужчина выкинул пятилетнего сына с балкона. Ребенок выжил, следователи устанавливают мотив поступка.
17 февраля в Чите застрелили девятилетнюю девочку во время ссоры соседей. По предварительным данным, убийство совершил местный житель, выстрелив в дверь соседей по лестничной площадке из ружья.
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