В Москве женщина оставила годовалую дочь соседке и исчезла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юге столицы женщина оставила своего маленького ребенка соседке и исчезла на несколько суток, сообщает прокуратура Москвы.

По предварительным данным, 20-летняя москвичка оставила свою годовалую дочь соседке по съемной квартире и в течение четырех дней не выходила на связь. Сейчас девочку доставили в медицинское учреждение. Личность и местонахождение матери устанавливаются.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам прокурорской проверки будут приняты необходимые меры.

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