Врач прокомментировал смерть младенца в Горно-Алтайске из-за молока пьяной матери

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Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова прокомментировала Москве 24 смерть младенца в Горно-Алтайске, которого мать покормила грудью после употребления спиртного.
Ранее сообщалось, что в Горно-Алтайске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка. По данным следствия, 32-летняя мать во время празднования своего дня рождения употребляла спиртное, а затем дважды накормила грудным молоком своего маленького сына. В результате младенец скончался из-за отравления.
"Алкоголь женщине, которая является кормящей матерью, употреблять недопустимо ни бокала... Достаточно нескольких миллилитров, чтобы это была токсическая доза поражения для ребенка", – сказала педиатр.
По словам специалиста, в первый год жизни ребенка особенно важно правильно его кормить, поскольку в этот период закладывается микробиота кишечника, влияющая на дальнейшее здоровье малыша.
"Мамы часто не задумываются об этом. В итоге дети могут превратиться в хронических больных, которые ходят от врача к врачу. Ведь закладка костной-мышечной системы, всех органов произошла неправильно. Все заболевания, которые возникают в старшем возрасте, это все из-за того, что произошла неправильная закладка питания, спортивного настроения именно в ранние годы", – объяснила Добрецова.
Вместе с тем ущемлять себя в питании кормящим мамам не стоит, уверена педиатр. Еда должна быть разнообразной, но без упора на какой-то определенный продукт.
Вместе с тем специалист добавила, что кормить грудью ребенка следует до года или хотя бы шесть месяцев. Это не только поможет укрепить здоровье малыша, но и станет профилактикой рака молочной железы у женщины, подытожила педиатр.
Ранее подольские следователи организовали проверку после смерти годовалого мальчика. По предварительным данным, мать ребенка на непродолжительное время оставила двоих детей в ванне. Младший сын находился в специальном детском стульчике для купания. Вернувшись, женщина обнаружила его полностью погруженным в воду и без признаков жизни.
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