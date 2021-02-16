Мужчина избил маленького внука в подъезде одного из домов Новосибирска

16 февраля, 22:52
Фото: vk.com/ ЧП Новосибирск
Следственный комитет в Новосибирке проводит проверку после того, как жестоко избил ребенка подъезде одного из домов ЖК "Дивногорский". Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.
Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома номер 8 по улице Романтиков, произошедшее сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина избивает малыша на глазах у другого ребенка и женщины.
Очевидцы вызвали на место полицию. Позднее выяснилось, что мужчина является дедушкой детей, а женщина – их бабушкой.
"Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков. В настоящее время следователи опрашивают родителей и соседей семьи, устанавливают картину произошедших событий. Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения побоев малолетнему", – говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет в Красноярском крае возбудил уголовное дело в отношении матери, которую подозревают в истязаниях полуторагодовалого ребенка-инвалида. По данным следователей, 28-летняя женщина неоднократно избивала ребенка и морила голодом. Соседи подозреваемой рассказали, что она и ее сожитель ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем, на что они неоднократно жаловались в полицию.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: