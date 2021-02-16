Мужчина избил маленького внука в подъезде одного из домов Новосибирска

Фото: vk.com/ ЧП Новосибирск

Следственный комитет в Новосибирке проводит проверку после того, как жестоко избил ребенка подъезде одного из домов ЖК "Дивногорский". Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Отмечается, что инцидент произошел в подъезде дома номер 8 по улице Романтиков, произошедшее сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина избивает малыша на глазах у другого ребенка и женщины.

Очевидцы вызвали на место полицию. Позднее выяснилось, что мужчина является дедушкой детей, а женщина – их бабушкой.

"Предварительно установлено, что телесные повреждения ребенку нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков. В настоящее время следователи опрашивают родителей и соседей семьи, устанавливают картину произошедших событий. Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения побоев малолетнему", – говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет в Красноярском крае возбудил уголовное дело в отношении матери, которую подозревают в истязаниях полуторагодовалого ребенка-инвалида. По данным следователей, 28-летняя женщина неоднократно избивала ребенка и морила голодом. Соседи подозреваемой рассказали, что она и ее сожитель ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем, на что они неоднократно жаловались в полицию.