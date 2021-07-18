В Москве спасли мужчину, угрожавшего прыгнуть из окна многоэтажки

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Спасатели сняли с окна мужчину, который угрожал спрыгнуть с последнего этажа жилой многоэтажки в столичном районе Братеево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Мужчину сняли. С ним работают медики и психологи", – сказал представитель ведомства.

В воскресенье, 18 июля, мужчина залез на окно многоэтажного жилого дома на Братеевской улице и стал угрожать прыгнуть вниз. На место оперативно выехали психологи и сотрудники экстренных служб Москвы. Что мужчину побудило к таким действиям устанавливается.