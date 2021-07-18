Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна последнего этажа дома в Братееве

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Мужчина угрожает выпрыгнуть из окна последнего этажа жилой многоэтажки в столичном районе Братеево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В многоэтажном жилом доме на Братеевской улице, дом 18, корпус 3, мужчина, свесив ноги сидит в окне квартиры на последнем этаже и угрожает спрыгнуть. Что побудило его к таким действиям устанавливается", – рассказал источник.

Он уточнил, что на место выехали психологи и сотрудники экстренных служб Москвы.

Ранее в Москве полицейские убедили стоявшего на подоконнике 11-го этажа мужчину вернуться в квартиру. Инцидент произошел на Ангарской улице. После сообщения о жителе, стоящем в окне, по указанному адресу прибыли сотрудники полиции. Находящиеся на улице жители были отведены на безопасное расстояние. Поднявшись в квартиру, сотрудники правопорядка обнаружили на подоконнике мужчину с ножом, который грозился спрыгнуть вниз.