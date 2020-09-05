11-летний ребенок-инвалид скончался в запертой родственниками машине под Белгородом

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В Белгородской области 11-летний ребенок-инвалид скончался в запертой родственниками машине. Об этом информирует сайт Следственного комитета по региону.

Известно, что трагедия случилась в городе Валуйки. Бабушка и дедушка вместе с внуком-инвалидом приехали на машине на местный рынок.

"Дедушка отлучился, чтобы встретить жену, закрыл автомобиль, когда возвращался, увидел, что машина дымится", – сообщили в СК.

Пресс-служба отмечает, что из машины ребенка вытащили прохожие. Он был госпитализирован в ближайшую больницу. Мальчик скончался от полученных ожогов.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее машина сгорела в результате аварии на улице Большой Якиманке. Площадь возгорания составила три квадратных метра. В результате инцидента пострадал один человек.