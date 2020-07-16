Грузовик сгорел на трассе М11 в результате ДТП

Фура сгорела после ДТП на трассе М11

Грузовая машина сгорела на федеральной трассе М11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Аварию на трассе, оживленной даже ночью, сняли на видео проезжавшие мимо водители. Горящая машина также попала в объектив беспилотника.

Сообщается, что в результате ДТП погиб один человек. По предварительной версии, водитель фуры не справился с управлением на высокой скорости и врезался в ограждение.

Пробив его, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Фура в результате перевернулась и через несколько минут загорелась.

Накануне сообщалось, что в столкновении автобуса и грузовика на Московском малом кольце в Подмосковье пострадали три человека. В ГУ МВД по региону уточнили, что авария произошла на 39-м километре трассы А107.

