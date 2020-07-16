Грузовик сгорел на трассе М11 в результате ДТП

09:19
Фура сгорела после ДТП на трассе М11
Грузовая машина сгорела на федеральной трассе М11 "Нева" от Москвы до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Аварию на трассе, оживленной даже ночью, сняли на видео проезжавшие мимо водители. Горящая машина также попала в объектив беспилотника.
Сообщается, что в результате ДТП погиб один человек. По предварительной версии, водитель фуры не справился с управлением на высокой скорости и врезался в ограждение.
Пробив его, грузовик вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Фура в результате перевернулась и через несколько минут загорелась.
Накануне сообщалось, что в столкновении автобуса и грузовика на Московском малом кольце в Подмосковье пострадали три человека. В ГУ МВД по региону уточнили, что авария произошла на 39-м километре трассы А107.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: