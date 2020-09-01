Автомобиль сгорел после ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина сгорела в результате аварии на улице Большой Якиманке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

"На улице Большая Якиманка произошло столкновение двух машин с последующим возгоранием одной из них", – заявил собеседник информагентства.

Также стало известно, что в ДТП пострадал один человек. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра, отметил источник.

Ранее днем 1 сентября очевидец рассказал о возгорании автомобиля на Ясеневой улице в столице. Причины пожара не называются, однако машина полностью выгорела, несмотря на оперативные действия спасателей.

