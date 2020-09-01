Авария с участием мотоцикла произошла на Мичуринском проспекте

20:30
Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
В районе дома 72, на Мичуринском проспекте столкнулись мотоцикл и автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы.
"На Мичуринском проспекте, 72 столкнулись мотоцикл и автомобиль. Детали уточняются", – указано в сообщении ведомства.
Ранее спасатели вытащили из машины мужчину, зажатого после ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Мужчина не мог самостоятельно покинуть салон после столкновения с несколькими грузовыми транспортными средствами.
Также 1 сентября произошла авария с участием грузовика на улице Серафимовича. Движение по данной улице оказалось серьезно затруднено.
Из-за ДТП в центре Москвы образовался затор
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