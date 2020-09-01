Авария с участием мотоцикла произошла на Мичуринском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

В районе дома 72, на Мичуринском проспекте столкнулись мотоцикл и автомобиль. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации департамента транспорта Москвы.

"На Мичуринском проспекте, 72 столкнулись мотоцикл и автомобиль. Детали уточняются", – указано в сообщении ведомства.

Ранее спасатели вытащили из машины мужчину, зажатого после ДТП на Варшавском шоссе в Москве. Мужчина не мог самостоятельно покинуть салон после столкновения с несколькими грузовыми транспортными средствами.

Также 1 сентября произошла авария с участием грузовика на улице Серафимовича. Движение по данной улице оказалось серьезно затруднено.

