В США девочка умерла из-за того, что бабушка оставила ее в раскаленной машине на 8 часов

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Годовалая девочка умерла после того, как бабушка оставила ее на восемь часов в раскаленной машине. Инцидент произошел в США. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на сотрудников полиции округа Саффолк.

По данным полиции, 54-летняя женщина забыла завезти внучку в детский сад и уехала на работу, оставив ребенка на заднем сиденье в машине. Через восемь часов женщина отправилась забирать ребенка из сада и в этот момент поняла, что утром оставила его в машине.

Ребенок был срочно доставлен в медицинский центр города Смиттаун, но врачам оставалось лишь констатировать смерть девочки.

В сообщении отмечается, что, по данным министерства транспорта США, ежегодно от теплового удара в Америке умирают около 40 детей. Большинство случаев происходит из-за того, что родитель или опекун забывает ребенка в машине.

Другому гражданину США, который забыл ребенка в машине в жару, удалось его спасти. Мужчина в Техасе оставил ребенка в машине и запер ключи. Автомобиль быстро нагрелся, и мужчина решил выбить стекло.