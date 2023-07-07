Как помочь ребенку при тепловом ударе

В жаркие летние дни ребенок легко может получить тепловой удар. Состояние это очень коварное, потому что перегрев способен привести к опасному для жизни состоянию. Выяснили у врача, как правильно действовать, если ребенок перегрелся.

Как понять, что это тепловой удар

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Проблема в том, что симптоматика у теплового удара неспецифичная, рассказал Москве 24 доктор медицинских наук, заместитель главного врача ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД президента РФ по педиатрии, главный внештатный педиатр главного медицинского управления УДП РФ Андрей Степанов.

Точно так же, как и при развитии многих заболеваний, легкая степень перегрева может проявляться у ребенка общим недомоганием, головной болью, слабостью, головокружением, потливостью, повышением температуры, жаждой, тошнотой и рвотой.





Андрей Степанов доктор медицинских наук, заместитель главного врача ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД президента РФ по педиатрии При тяжелой степени теплового удара у ребенка могут начаться судороги, он может потерять сознание и даже впасть в кому.

Понять, что появившиеся симптомы связаны именно с тепловым ударом, родители могут только при наличии обстоятельств, провоцирующих перегрев организма.

"Если ребенок все время находился в квартире под кондиционером, теплового удара у него быть не может. Другое дело, когда он долгое время лежал в коляске под солнцем или находился в душной машине при температуре выше 30 градусов", – отметил врач.







Андрей Степанов доктор медицинских наук, заместитель главного врача ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД президента РФ по педиатрии И все же взрослые могут ошибиться. Например, ребенка начнет тошнить, мама решит, что он перегрелся, потому что они 10 минут посидели на пляже, а на самом деле это начало кишечной инфекции.

Поэтому в любом случае, если ребенок чувствует недомогание, его необходимо показать врачу. А при тяжелой симптоматике, особенно если произошла потеря сознания, – вызвать скорую, предупредил Степанов.

Первая помощь

До того как приедет скорая или вы попадете на прием к врачу, надо правильно оказать ребенку первую помощь.

При тепловом ударе важно добиться того, чтобы теплоотдача в организме сравнялась или на какое-то время даже превышала теплопродукцию. Иными словами, необходимо охладить ребенка, пояснил эксперт.

Надо перенести его в прохладное место, в тень, раздеть и уложить. Как можно чаще ребенка нужно поить водой комнатной температуры. Но только при условии, что он в сознании.

На шейную область и к паховым складкам можно на время приложить охлажденные предметы. Например, хладоэлемент, пакет со льдом или любой замороженный продукт, обернутые в несколько слоев пеленки.





Андрей Степанов доктор медицинских наук, заместитель главного врача ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" УД президента РФ по педиатрии Важно учитывать, что охлаждение должно быть постепенным. То есть обливать ребенка холодной водой или сажать его в холодную ванну точно нельзя. На резкий перепад температуры организм ответит сужением сосудов, и теплоотдача будет еще хуже, чем она была до этого.

А вот чтобы расширить периферические сосуды, можно слегка помассировать и растереть мышцы. Но только если вы точно уверены, что симптомы связаны с перегревом, предупредил врач.

Кроме того, при наличии высокой температуры у ребенка и если он в сознании, а на коже нет солнечных ожогов, можно смочить полотенце в теплой воде и обтереть его, посоветовал Степанов.