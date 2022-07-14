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Эксперт рассказала, чем опасны фебрильные судороги у детей

Пугающие конвульсии: почему фебрильные судороги у детей могут быть опасны
обществодети

Любое заболевание ребенка и повышение у него температуры – это уже большой стресс для всей семьи. Но когда у малыша начинаются еще и судорожные приступы, легко поддаться панике. Рассказываем, что важно знать родителям о фебрильных конвульсиях и как правильно себя вести во время приступа у ребенка.

Типичные и атипичные

Фото: depositphotos/belchonock

Фебрильные судороги возникают из-за специфической реакции незрелого головного мозга ребенка на резкий подъем температуры тела – от 38 градусов и выше, рассказала Москве 24 детский невролог Ольга Кельн. Обычно приступам подвержены малыши в возрасте от шести месяцев до пяти лет. Но иногда судороги бывают у детей от 3 месяцев до 8 лет.

Чаще всего происходят типичные фебрильные приступы, которые длятся от нескольких секунд до 10–15 минут. Мышцы ребенка начинают симметрично судорожно сокращаться, на время он может даже потерять сознание.
Ольга Кельн
детский невролог

Но такие приступы в течение суток, как правило, больше не повторяются. Чего не скажешь об атипичных судорогах, которые способны возвращаться несколько раз за сутки. Они могут продолжаться более четверти часа. Этим приступам часто свойственна асимметричность, когда конвульсии и сокращения происходят только в мышцах одной половины тела или конечности.

Фебрильные судороги у детей могут возникнуть не только на фоне температуры, вызванной инфекционным заболеванием. Причиной может стать жар иной природы. Например, из-за прорезывания зубов, теплового удара или солнечного ожога, травмы или сильной аллергической реакции.

Возможна ли эпилепсия?

Фото: depositphotos/danr13

Фебрильные судороги не оказывают влияния на поведение, развитие и успеваемость ребенка. Кроме того, приступы при высокой температуре – это не симптомы эпилепсии, успокаивает врач. Однако небольшой риск трансформации конвульсий все же есть.

Особенно надо быть внимательными, если у ребенка часто бывают атипичные судороги и если у него есть неврологические заболевания. Также лучше быть настороже, когда кто-то из ближайших родственников страдает от эпилепсии. При наличии любого из этих факторов малышу необходимо пройти обследование.

При исключении эпилепсии профилактическое лечение обычно не требуется. Использование ноотропов "для восстановления мозга" после приступа ничем не обосновано.
Ольга Кельн
детский невролог

Важно также помнить, что судороги бывают симптомом менингита и энцефалита, поэтому при любых подобных состояниях ребенка должен осмотреть врач. Если он заподозрит наличие опасных заболеваний, то может назначить люмбальную пункцию – поясничный прокол.

В некоторых исследованиях отмечается связь фебрильных приступов с дефицитом железа в организме ребенка и с вирусом герпеса VI типа. Поэтому, если у ребенка было несколько эпизодов, врач может порекомендовать сдать анализ на герпес и на ферритин.

Алгоритм действий

Фото: depositphotos/Ondrooo

В большинстве случаев фебрильные судороги никакой угрозы для ребенка не представляют. Главное, чтобы родители не паниковали, а смогли правильно позаботиться о малыше во время приступа, напоминает врач.

Ребенка надо уложить на бок и убедиться, что у него во рту нет ничего постороннего, иначе он может подавиться. По этой же причине во время приступа нельзя давать малышу через рот никаких препаратов, а также пытаться поить его.

Кроме того, необходимо вызвать скорую помощь и зафиксировать время начала и окончания фебрильных судорог. Таким образом, врачам будет легче дифференцировать приступ. Даже если он закончится к приезду скорой, специалист должен осмотреть ребенка, попытаться понять – что это было и может ли повториться.

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Трошина Любовь

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