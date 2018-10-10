Антибиотики и горчичники: чем не нужно лечить детскую простуду

Детская простуда схожа с походом к стоматологу – неприятно, но неизбежно. Портал Москва 24 собрал несколько советов от практикующих педиатров

Всегда не вовремя

Многие родители встречают начало детского сада со смесью радости и тревоги. С одной стороны, любимое чадо теперь под опекой воспитателя, и вы со спокойной душой готовы заняться делами и заботами, а может, и на работу выйти. С другой стороны, у детского организма есть потрясающая способность цеплять любую пролетающую мимо болячку, словно это репей. И мало того, что все планы летят в тартарары. Обеспокоенная мать будет полночи вчитываться в медицинские форумы, а капризы и рыдания больного ребенка может безропотно сносить только очень терпеливый человек.

И вот ваши худшие прогнозы сбываются. В один из выходных дней вы гуляете всей семьей, и вам кажется, что с ребенком происходит что-то не то. Пока это лишь смутные подозрения, но на следующее утро нос полон соплей. Сомнений нет, ваше чадо болеет. Что делать?

В первую очередь не беспокоиться. По статистике, на 100 тысяч детей от 0 до 14 лет в России регистрируется около 8 тыс. случаев острой инфекции верхних дыхательных путей. Говоря человеческим языком, если бы за весь год ваш ребенок ни разу не заболел, вот это было бы удивительно. Наш иммунитет делится на первичный и приобретенный. Если очень грубо упрощать, то первичный иммунитет способен различить только самые базовые вещи. Приобретенный же, как ясно из названия, взрослеет вместе с человеком и вырабатывает антитела к уже перенесенным заболеваниям. Именно с ним работают прививки: в организм вводят ослабленные или мертвые вирусы, и иммунная система распознает чужеродные частицы и учится с ними бороться. И именно благодаря такой системе дети болеют чаще: вокруг нас существует гигантское число самых разнообразных вирусов, и у детского иммунитета просто еще нет антител к каждому из них. В процессе взросления организм “знакомится” с живущими в этих широтах заболеваниями и с каждым годом болеет все реже.

Заведующий кафедрой поликлинической и неотложной педиатрии, скорой медицинской помощи, доктор медицинских наук Борис Блохин в случае болезни ребенка в первую очередь советует не суетиться и наблюдать. "Это ведь может быть простуда. Здесь наше советское прошлое, когда с любым простудным заболеванием вели к доктору или, что еще хуже, приглашали доктора к себе. Ребенок бегает, хорошо себя чувствует, а почему бы не вызвать педиатра? Если нет температуры, если нормальное самочувствие, но есть ринит, выделения из носа, то здесь нужно просто обождать", – комментирует он.

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева

Пошла жара

С чувством обреченности вы прикасаетесь губами ко лбу малыша. Он явно более горячий, чем обычно, можно даже градусник не доставать. Повышенная температура – это уже повод показать заболевшего врачу. Если же градусник отклонений не показывает, большинство практикующих врачей советуют внимательно следить за состоянием ребенка. Жалобы на головные боли, вялость – это тоже заявка на инфекцию, которая ведет захватнические действия в организме ребенка.

Здесь нужно четко различать простуду и инфекцию. У нас эти понятия часто смешивают, но если простуда наступает в следствии охлаждения организма и сама по себе лечения не требует, то инфекция уже способна вызвать осложнения, а значит в одиночку с ней бороться не стоит.

Практически все действующие педиатры сходятся во мнении: самолечение – это самоуспокоение, любое серьезное заболевание должен продиагностировать врач, любое лекарство серьезнее парацетамола должен прописать врач. Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Вера Макарова предостерегает, что без врача можно серьезно ошибиться с диагнозом. “Любое самолечение не оправдано. Если ребенок заболел, максимум, что может мама сделать, – это снизить ему температуру до прихода врача. Даже у банального кашля могут быть абсолютно разные причины. У меня в практике был случай, когда обращались родители, мол, ребенок кашляет, семь дней его лечим, а кашель не проходит. А потом после бронхоскопии доставали мелкий предмет из дыхательных путей. Жаропонижающие и обильное питье до прихода врача – главная и единственная рекомендация”.

Горьким лечат

В идеальном мире родители моментально чувствуют любое недомогание ребенка, к врачу можно обратиться в любое удобное время, все диагнозы ставятся без ошибок и вовремя, а у лекарств нет побочных эффектов. В реальности родители больше верят друзьям и соседям, чем докторам, врачи иногда ставят не те диагнозы, а дети на попытку дать им простейший парацетамол устраивают дикие истерики. Поэтому самолечение обманчиво кажется правильным решением. Что же "прописывает" домашний "доктор" своим детям?

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева



Худший вариант – антибиотики. Начать с того, что само название этих полезнейших веществ указывает на то, что они борются с бактериями и простейшими. Вирусы – гораздо более мелкие объекты, и вылечить антибиотиками ОРВИ – острую респираторную вирусную инфекцию – невозможно, для этого существуют специальные противовирусные препараты, правильно подобрать которые может только врач. Кроме того, антибиотики редко действуют избирательно, и атакуют все бактерии, до которых могут дотянуться. К примеру в кишечнике человека живет до 1000 видов бактерий, многие из которых участвуют в процессе пищеварения, и они тоже попадают под удар. Поэтому часто врачи вместе с антибиотиками выписывают лекарства для восстановления микрофлоры кишечника. Но одно из самых разрушительных последствий бездумного использования антибиотиков – появление резистентных, то есть устойчивых к ним, бактерий. В 2014 году ВОЗ объявила о том, что в скором времени мы можем столкнуться с ситуацией, когда большинство используемых сегодня антибиотиков перестанут действовать, а на создание новых могут уйти годы.

Заведующая кафедрой поликлинической педиатрии СПбГПМУ доктор медицинских наук Мария Ревнова предупреждает, что частое использование антибиотиков может стать фатальным в трудную минуту. "Упаси Бог, потом что-то начинается реально серьезное, доктор остается без средств лечения, ко всем антибиотикам уже есть устойчивость. Родители ведь еще как делают: два-три дня дают, потом легче станет – и до свидания, отменяют. Потом ребенок заболел – и опять дают. Такое ни в коем случае делать нельзя, потому что если возникает устойчивость бактерий, приходится брать тяжелые и опасные антибиотики – с большим списком побочных эффектов", – комментирует она.

Более мягкие варианты родительской заботы – это всевозможные брызгалки в горло, начиная с антисептиков и заканчивая навороченными импортными лекарствами с антибактериальными добавками. Большинство исследований показывают низкую эффективность препаратов этого вида. Сюда же можно отнести и отхаркивающие средства. Большинство из них относятся к симптоматическому лечению, то есть саму болезнь они не затрагивают. Более того, для маленьких детей до пяти-шести лет они могут быть вредны и опасны. Дело в том, что многие из них увеличивают объем мокроты, но у ребенка еще не до конца сформированы дыхательные мышцы, он не может эффективно выкашлять весь этот объем и начинает в прямом смысле захлебываться.

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева



Довольно популярны в последние годы стали иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Человеческий иммунитет – крайне сложная и многоуровневая система, мы до сих пор до конца не понимаем, как она работает. Используя иммуностимулятор против ОРВИ, вы подвергаете ребенка риску серьезных побочных реакций, от сыпи до ухудшения функции печени, без гарантии положительного эффекта. Более того, если подобный препарат был выписан врачом общей практики, то это повод как минимум обсудить с ним более подробно это назначение, а возможно, и сменить врача.

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова считает, что пик использования этих препаратов уже прошел, но они по прежнему достаточно популярны. "Если ребенок часто болеет, то, как правило, надо не искать скрытые причины, водить его к иммунологу, а обратить внимания на условия, в которых находится ребенок. Как он ходит в детский сад, есть ли там сквозняки, долечивается ли. А у нас еще лет пять назад ребенку, который болеет даже 3-4 раза в год, а это совсем немного, выписывали иммуномодуляторы. Такие лекарства должен назначать иммунолог после проверки иммунного статуса. Участковый педиатр без дополнительных обследований этого делать не должен", – объясняет она.

Диагноз

Так что же делать родителям? Для начала печальная новость – панацеи еще не изобрели. Не получится дать одну таблетку и решить проблему. Если вы хотите, чтобы ребенок болел как можно меньше, то рецепт известен: профилактика, своевременное лечение и здравый смысл.

Здорового ребенка можно закаливать. Это поможет организму быстрее адаптироваться к перепадам температуры и более стойко переносить холод. Мария Ревнова: "Ноги по щиколотку в воду на одну минуту. Начинаем с температуры в 37° и спускаем на три градуса в два дня. За две недели можно довести до температуры воды из под крана. Ногами можно дрыгать, можно прыгать, это неважно".

Конечно, нельзя обойти вопрос вакцинации. Здесь нужно понимать, что среди ученых консенсус однозначный – прививки работают и не вызывают серьезных побочных эффектов. Практически все антипрививочные движения основаны на эмоциональных либо недостоверных данных. Борис Блохин: "То, что вакцинироваться не надо, – опасное заблуждение. И это заблуждение подогревается большой массой людей, которые пишут свои непрофессиональные впечатления о вакцинации. Ребенка обязательно нужно вакцинировать".

Иллюстрация: портал Москва 24/Полина Бреева



Если ребенок уже заболел – забудьте о бабушкиных средствах и доверьтесь врачебному диплому и опыту. Многие методы народной медицины не проходят проверку научным методом, если вы заставляете своего ребенка дышать над картошкой или ставите на ночь горчичники, то болезнь вы не вылечите, а носоглотка или пятки пациента могут получить настоящие ожоги. До сих пор популярное лечение витамином С также не доказало своей эффективности. Вера Макарова: "Моя главная просьба к родителям – не занимайтесь самолечением. Даже если это безобидные капли или пшикалки в горло, пусть лучше их врач пропишет".

Но самый главный совет от всех опрошенных врачей – это внимание к своему ребенку. Отправить недолеченное чадо в детский сад, где в -10° у него нет возможности остаться в помещении, и он вынужден идти вместе со всеми на прогулку, – это верный путь к новой болезни. Кроме того, повышенное внимание нужно уделять детям-аллергикам. С тем, что они болеют чаще обычного, согласны большинство практикующих врачей.

Ну и самое главное: мороженое во время болезни есть можно! Врач-педиатр Анна Сонькина-Дорман: "Вы не навредите никак мороженым больному ребенку. Оно холодное, оно обезболит, оно питательно, и это на самом деле жидкость. Пусть это будет компот, пусть это будет кисель, пусть это будет мороженое, пусть это будет все что угодно – мне все равно, лишь бы он получал жидкость, вот и всё".