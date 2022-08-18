Педиатр предупредила о смертельной опасности жары для младенцев

Москвичей возмутило распространившееся в соцсетях видео с кричащим ребенком в коляске. Автор ролика утверждает, что малыш не менее получаса плакал под палящим солнцем, а сопровождавшая его женщина якобы не обращала на это внимания. Выясняем у врача, почему детей опасно оставлять на жаре без внимания.



"Печенье сунула в горло, и все"

Ролик, вызвавший критику москвичей, разместили 17 августа в соцсети "ВКонтакте" в одной из районных групп центра Москвы. В посте к нему отмечается, что видео было снято за домом на улица Климашкина, 22. "Ужас! То ли няня, то ли бабушка держит малыша под солнцем в 30-градусную жару", – говорится в публикации.

На кадрах запечатлено, как женщина сидит на лавочке и смотрит в телефон. Рядом с ней в коляске находится ребенок без головного убора. Палящее солнце попадает прямо на малыша, он постоянно ерзает и плачет. В ответ на детские крики женщина, не откладывая гаджет, одной рукой начинает покачивать коляску. Автор ролика утверждает, что все это происходило на протяжении почти часа.





автор ролика Ноль эмоций, вот уже полчаса ребенок сидит, кричит, солнце в глаза. Сидит в телефоне человек (сопровождающая. – Прим. ред.), ноль эмоций. В прямом смысле этого слова. Печенье сунула в горло, и все. На этом все. Вот не шелохнется с места.

В комментариях к видео подписчики выразили опасения относительно последствий для здоровья ребенка от длительного нахождения на жаре. "Тепловой удар – ждать 30 минут и снимать – слов нет, одни эмоции", – написала одна из пользовательниц. "А у ребенка с большой вероятностью нет на лице SPF (средства защиты от солнца. – Прим. ред.)", – предположил другой юзер.

Часть пользователей осудили женщину с коляской. "Наверное, это нянечка, которая просто за деньги часы отрабатывает, до родителей надо как-то довести инфу, столько таких нянь горемычных на площадках вижу, жесть", – заявила одна девушка. Между тем многим не понравилось поведение автора видеоролика. Подписчики обвинили ее в бездействии.





подписчица районной группы "ВКонтакте" Что-то я тоже не поняла, почему нельзя подойти и сказать, может, до этой дамы реально не доходит. Не издевается же она намеренно. А из-за тупости одного человека и надменности другого страдает ребенок.

Ситуации, когда детей оставляют на жаре, не являются редкостью. В начале августа в Дагестане возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика. Сообщалось, что они гостили в селе у бабушки. В какой-то момент дети пропали из поля зрения взрослых, а к 16:00 их нашли в припаркованной по соседству машине. Мальчик скончался по прибытии в больницу. Девочку доставили в реанимацию с диагнозом "тепловой удар и отек мозга", она умерла на следующий день.

В июне прошлого года в подмосковной Электростали на жаре скончался четырехмесячный мальчик. Его родители в состоянии алкогольного опьянения гуляли с малышом в коляске с 14:00 при средней температуре 34 градуса. Спустя более чем пять часов мать обнаружила, что ребенок мертв.



Опасность для здоровья

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-педиатр Юлия Сиверцова в беседе с Москвой 24 напомнила, что чрезмерное нахождение маленьких детей на жаре представляет опасность для их здоровья, вплоть до летального исхода.

"В жару маленьких детей в принципе нельзя оставлять на солнце под прямыми солнечными лучами. В колясках – тем более, потому что там образуется парник. Далеко не всегда коляски из натуральных материалов, в основном из синтетических. Материал будет нагреваться", – предупредила специалист.





Юлия Сиверцова врач-педиатр У маленького ребенка могут появиться тяжелые солнечные ожоги на коже – второй и даже третьей степени. Детская кожа очень чувствительна к тепловому воздействию.

"Самое страшное – это перегрев головы, потому что он способствует отеку головного мозга. В целом перегрев организма может привести вплоть до остановки сердечной деятельности", – добавила педиатр.

По ее словам, один из первых симптомов теплового удара – это внезапная вялость ребенка. "Вялость – это первый показатель, на который родителям экстренно следует обратить внимание. Если здоровье пошатнулось, значит, ребенка срочно нужно отвести в тенек и охладить его. Можно приложить прохладную тряпочку на лоб или конечности или даже облить водой", – говорит Сивероцова.

О более тяжелых последствиях теплового удара сигнализируют рвота и потеря сознания. "Последствия теплового удара бывают отсроченные, когда проявляются спустя несколько часов после того, как ребенок покинул жаркое место. У него поднимается температура и даже могут быть судороги. В таких случаях ребенка необходимо госпитализировать", – подчеркнула эксперт.

Она также напомнила, что ни в коем случае нельзя оставлять детей одних в машине на жаре. "Если машина стоит под прямыми солнечными лучами, она в течение часа нагревается, в ней создается парниковый эффект бани. Температура там становится выше, чем на улице. Маленький ребенок может погибнуть от перегрева", – заключила педиатр.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья ребенка. "Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся новорожденные и дети в возрасте до 1 года. Помните, что чрезмерное тепло, как и холод, вредны для здоровья детей", – отметили в ведомстве.





пресс-служба Роспотребнадзора Избегайте длительного воздействия тепла на организм ребенка. В период сильной жары прогулки нужно планировать до 11 часов дня. В период с 12 до 16 часов дня лучше не выходить на улицу. На голове рекомендуется носить головной убор из светлых натуральных материалов.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в жаркую погоду выбирать ребенку одежду из натуральных тканей, легкую и свободную. Кроме того, на прогулку стоит брать с собой воду и увеличить в жару количество потребляемой жидкости в 1,5–2 раза. Напитки для детей не должны быть холодными, а тем более со льдом. Не стоит также увлекать ребенка активными играми под палящим солнцем.

