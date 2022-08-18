Педиатр предупредила о смертельной опасности жары для младенцев

Москвичей возмутило распространившееся в соцсетях видео с кричащим ребенком в коляске. Автор ролика утверждает, что малыш не менее получаса плакал под палящим солнцем, а сопровождавшая его женщина якобы не обращала на это внимания. Выясняем у врача, почему детей опасно оставлять на жаре без внимания.
"Печенье сунула в горло, и все"
Ролик, вызвавший критику москвичей, разместили 17 августа в соцсети "ВКонтакте" в одной из районных групп центра Москвы. В посте к нему отмечается, что видео было снято за домом на улица Климашкина, 22. "Ужас! То ли няня, то ли бабушка держит малыша под солнцем в 30-градусную жару", – говорится в публикации.
На кадрах запечатлено, как женщина сидит на лавочке и смотрит в телефон. Рядом с ней в коляске находится ребенок без головного убора. Палящее солнце попадает прямо на малыша, он постоянно ерзает и плачет. В ответ на детские крики женщина, не откладывая гаджет, одной рукой начинает покачивать коляску. Автор ролика утверждает, что все это происходило на протяжении почти часа.
В комментариях к видео подписчики выразили опасения относительно последствий для здоровья ребенка от длительного нахождения на жаре. "Тепловой удар – ждать 30 минут и снимать – слов нет, одни эмоции", – написала одна из пользовательниц. "А у ребенка с большой вероятностью нет на лице SPF (средства защиты от солнца. – Прим. ред.)", – предположил другой юзер.
Часть пользователей осудили женщину с коляской. "Наверное, это нянечка, которая просто за деньги часы отрабатывает, до родителей надо как-то довести инфу, столько таких нянь горемычных на площадках вижу, жесть", – заявила одна девушка. Между тем многим не понравилось поведение автора видеоролика. Подписчики обвинили ее в бездействии.
Ситуации, когда детей оставляют на жаре, не являются редкостью. В начале августа в Дагестане возбудили уголовное дело после смерти двухлетней девочки и четырехлетнего мальчика. Сообщалось, что они гостили в селе у бабушки. В какой-то момент дети пропали из поля зрения взрослых, а к 16:00 их нашли в припаркованной по соседству машине. Мальчик скончался по прибытии в больницу. Девочку доставили в реанимацию с диагнозом "тепловой удар и отек мозга", она умерла на следующий день.
В июне прошлого года в подмосковной Электростали на жаре скончался четырехмесячный мальчик. Его родители в состоянии алкогольного опьянения гуляли с малышом в коляске с 14:00 при средней температуре 34 градуса. Спустя более чем пять часов мать обнаружила, что ребенок мертв.
Опасность для здоровья
Врач-педиатр Юлия Сиверцова в беседе с Москвой 24 напомнила, что чрезмерное нахождение маленьких детей на жаре представляет опасность для их здоровья, вплоть до летального исхода.
"В жару маленьких детей в принципе нельзя оставлять на солнце под прямыми солнечными лучами. В колясках – тем более, потому что там образуется парник. Далеко не всегда коляски из натуральных материалов, в основном из синтетических. Материал будет нагреваться", – предупредила специалист.
"Самое страшное – это перегрев головы, потому что он способствует отеку головного мозга. В целом перегрев организма может привести вплоть до остановки сердечной деятельности", – добавила педиатр.
По ее словам, один из первых симптомов теплового удара – это внезапная вялость ребенка. "Вялость – это первый показатель, на который родителям экстренно следует обратить внимание. Если здоровье пошатнулось, значит, ребенка срочно нужно отвести в тенек и охладить его. Можно приложить прохладную тряпочку на лоб или конечности или даже облить водой", – говорит Сивероцова.
О более тяжелых последствиях теплового удара сигнализируют рвота и потеря сознания. "Последствия теплового удара бывают отсроченные, когда проявляются спустя несколько часов после того, как ребенок покинул жаркое место. У него поднимается температура и даже могут быть судороги. В таких случаях ребенка необходимо госпитализировать", – подчеркнула эксперт.
Она также напомнила, что ни в коем случае нельзя оставлять детей одних в машине на жаре. "Если машина стоит под прямыми солнечными лучами, она в течение часа нагревается, в ней создается парниковый эффект бани. Температура там становится выше, чем на улице. Маленький ребенок может погибнуть от перегрева", – заключила педиатр.
В Роспотребнадзоре предупреждают, что в жаркую погоду необходимо учитывать особенности детского организма и внимательно следить за состоянием здоровья ребенка. "Особенно внимательно нужно относиться к условиям, в которых находятся новорожденные и дети в возрасте до 1 года. Помните, что чрезмерное тепло, как и холод, вредны для здоровья детей", – отметили в ведомстве.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в жаркую погоду выбирать ребенку одежду из натуральных тканей, легкую и свободную. Кроме того, на прогулку стоит брать с собой воду и увеличить в жару количество потребляемой жидкости в 1,5–2 раза. Напитки для детей не должны быть холодными, а тем более со льдом. Не стоит также увлекать ребенка активными играми под палящим солнцем.