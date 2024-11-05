Жительница Карелии убежала из больницы и родила в автобусе мертвого ребенка

Фото: vk.com/Губернiя Daily | Новости Петрозаводска и Карелии

Жительница Карелии самовольно ушла из больницы и родила в автобусе мертвого ребенка, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минздрав региона.

Женщина наблюдалась в отделении патологии беременности перинатального центра, но покинула стационар 29 октября. После этого она не обратилась в женскую консультацию поликлиники и не отвечала на звонки.

В региональном Минздраве рассказали, что роды произошли 5 ноября в рейсовом автобусе, который следовал из Медвежьегорска в Петрозаводск. Роды помогали принять водитель автобуса и пассажиры. Ребенок родился уже внутриутробно мертвым, что подтверждено патологоанатомическим исследованием.

Информацию о случившемся передали в следственные органы.

Ранее врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии помогли 31-летней пациентке с аномалией Арнольда-Киари родить здорового ребенка.

Это заболевание провоцирует смещение тканей головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сжатию спинного мозга и накоплению спинномозговой жидкости в черепе. Из-за этого человек испытывает головные и спинные боли, а также нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

