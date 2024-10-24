В Подмосковье пациентке с аномалией Арнольда-Киари помогли родить здорового ребенка

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Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли 31-летней пациентке с аномалией Арнольда-Киари родить здорового ребенка. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Это заболевание провоцирует смещение тканей головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сжатию спинного мозга и накоплению спинномозговой жидкости в черепе. Из-за этого человек испытывает головные и спинные боли, а также нарушения в работе дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма.

Без хирургического вмешательства такое состояние может привести к смерти, предупреждают специалисты.

Ранее женщина уже перенесла 12 нейрохирургических операций, успешно устранивших аномалию и гидроцефалию, позволив ей родить ребенка.

Старший научный сотрудник Кетеван Ахвледиани объяснила, что беременность и роды у женщин с аномалией Арнольда-Киари представляют трудности для акушеров-гинекологов и несут риски неврологических нарушений. Избежать осложнений получилось благодаря работе междисциплинарной команды специалистов и регулярным обследованиям.

Во время естественных родов в положенный срок пациентка родила здорового мальчика. Жизни мамы и ребенка ничего не угрожает, добавила Ахвледиани. На пятые сутки мать и сын вернулись домой. Они продолжат наблюдаться у врачей амбулаторно.

Тем временем около 60 тысяч жительниц Москвы выразили желание воспользоваться возможностью бесплатно пройти тест на фертильность в рамках программы в сфере репродуктивного здоровья, которую в столице запустили две недели назад. Среди них уже 20 тысяч прошли тест и получили результаты.