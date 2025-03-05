Суд арестовал подростка, обвиняемого в попытке убить новорожденного сына в Орехово-Зуеве

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Суд арестовал подростка по обвинению в попытке убить новорожденного сына в подмосковном Орехове-Зуеве, передает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Речь идет об инциденте с младенцем, которого нашли в мусорном баке 26 февраля. Несовершеннолетняя местная жительница самостоятельно родила ребенка, затем поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Мальчика удалось спасти благодаря прохожим, которые услышали его крик.

Как уточнили в СК, 15-летнему отцу новорожденного было предъявлено обвинение по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство".

При этом в отношении матери дело возбудить не смогли, поскольку она не достигала возраста наступления уголовной ответственности. В связи с этим девушку поставили на профилактический учет.

Как ранее рассказала омбудсмен Ксения Мишонова, младенец в результате случившегося не пострадал. Благодаря оперативному реагированию экстренных служб он не получил никаких травм и не успел замерзнуть. Рост младенца составил 52 сантиметра, а вес – 3,5 килограмма. Его назвали Тимофеем. По словам Мишоновой, дальнейшим устройством мальчика будут заниматься органы опеки.

