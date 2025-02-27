Омбудсмен Мишонова: найденный в мусорном баке младенец в Орехово-Зуеве не пострадал

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Младенец, выброшенный матерью в мусорный бак в Орехово-Зуеве, не пострадал, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Очередной счастливый случай спасения младенца. Не иначе как бог послал малышу того мужчину, который пошел выносить мусор и услышал его крик, вызвал 112", – рассказала она в беседе с Агентством "Москва".

Службы экстренного реагирования оперативно откликнулись и быстро приехали. Благодаря этому мальчик не получил никаких травм и не успел замерзнуть. По словам подмосковного омбудсмена, рост младенца составляет 52 сантиметра, а вес – 3,5 килограмма.

"Это прекрасный ребенок, который хорошо кушает и спит. Его назвали Тимофеем", – поделилась Мишонова.

Она также указала, что дальнейшим устройством мальчика будут заниматься органы опеки, в свою очередь, полицейские организовали поиски матери. Сейчас правоохранители проверяют все возможные варианты и просматривают камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел 26 февраля. Неизвестная женщина самостоятельно родила ребенка, затем поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Следователи возбудили против нее уголовное дело о покушении на убийство новорожденного ребенка.

Схожий случай произошел ранее в Красноярске. Там 9-классница родила ребенка и выбросила его в мусоропровод. Предположительно, школьница находилась на 22-й неделе беременности. При этом после инцидента она обратилась в больницу из-за преждевременных родов.

