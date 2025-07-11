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11 июля, 14:13

Происшествия

Пережившего нападение в Шереметьево двухлетнего ребенка выписали из больницы

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Ребенка, на которого напали в аэропорту Шереметьево, выписали из больницы, рассказала мама мальчика в беседе с телеканалом "360".

Женщина отметила, что ее двухлетний сын чувствует себя хорошо и уже ест самостоятельно.

"Чуть-чуть разговаривает, с ним все хорошо. Доктор говорит, что анализы суперхорошие", – поделилась женщина.

Она также добавила, что ее сын сейчас переживает только из-за пристального внимания со стороны журналистов и множества объективов камер. По другим причинам стресс мальчик не испытывает.

Ребенок пострадал 23 июня в зоне прилета в аэропорту Шереметьево. Мужчина по имени Владимир Витиков, летевший транзитом из Киара в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил мальчика и с силой бросил на пол.

Витякову предъявили обвинение в покушении на убийство, при этом объяснить причины своих действий он не смог. Его заключили под стражу до 24 августа.

Медики выявили у пострадавшего открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Ребенок находился в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких.

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происшествия

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