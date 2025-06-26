Суд арестовал напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину

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Химкинский городской суд Московской области заключил под стражу до 24 августа Владимира Витикова, бросившего двухлетнего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево.

Инцидент произошел в зоне прилета авиагавани 23 июня. Мужчина, летевший транзитом из Каира в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил мальчика и с силой бросил его на пол.

В результате у ребенка выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. В детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля уточнили, что сейчас он находится в медикаментозном сне и подключен к ИВЛ. У мальчика зафиксирован острейший период черепно-мозговой травмы, однако прогноз по восстановлению спокойный.

Отец пострадавшего был признан потерпевшим. Напавшему на мальчика мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство. При этом он не смог дать объяснение своим действиям. Также стало известно, что у него были найдены наркотики.

