ТАСС: напавший на ребенка в Шереметьево мужчина признал вину

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Владимир Витиков, который бросил двухлетнего ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Обвиняемый Витиков в ходе допроса признал свою вину после того, как сотрудники следствия показали ему видео инцидента из аэропорта", – сказал собеседник агентства.

Вместе с тем в Химкинский городской суд поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили агентству в пресс-службе суда.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево 23 июня. Мужчина, летевший транзитом из Каира в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

В результате произошедшего у мальчика выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Как пояснили в детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, ребенок находится в медикаментозном сне и подключен к ИВЛ. У него зафиксирован острейший период черепно-мозговой травмы, однако прогноз по восстановлению спокойный.

Отец пострадавшего был признан потерпевшим. Нападавшему предъявили обвинение в покушении на убийство. В процессе допроса мужчина не смог дать объяснение своим действиям. Также стало известно, что у него нашли наркотики.