Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал подсудимого сатаной

Фото: Москва 24

Отец мальчика, на которого напали в аэропорту Шереметьево, рассказал телеканалу "360" о встрече с подсудимым Владимиром Витиковым.

Мужчина отметил, что Витиков перед ним не извинился и издевался над его семьей.

"Он (подсудимый. – Прим. ред.) не человек, он сатана, шайтан. Я хочу, чтобы ему пожизненное (заключение под стражу. – Прим. ред.) дали, такой человек не нужен в нашем мире", – заявил отец пострадавшего ребенка.

Кроме того, он рассказал, что мать мальчика плохо себя чувствует. По его словам, женщина плакала в больнице, так как "некоторые люди" спрашивают, зачем она отошла от ребенка.

"Если в аэропорту небезопасно, тогда где безопасно?" – подчеркнул мужчина.

Инцидент произошел 23 июня в зоне прилета в аэропорту Шереметьево. Витиков, летевший транзитом из Каира в Минск и находившийся в состоянии наркотического опьянения, схватил двухлетнего ребенка и с силой бросил на пол.

Напавшему предъявили обвинение в покушении на убийство. Объяснить причины своих действий Витиков не смог. В настоящий момент его заключили под стражу до 24 августа.

У ребенка выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. Сейчас он находится в медикаментозном сне и на искусственной вентиляции легких, при этом врачи не выявили серьезных повреждений головного мозга.

Мальчика навестила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она рассказала, что рефлексы и показатели ребенка в норме. Медики постепенно будут снижать седативную поддержку, но пока специалисты не торопятся. Кроме того, она отметила, что встретилась с родителями пострадавшего.