Омбудсмен Мишонова: у пострадавшего в Шереметьево мальчика все рефлексы в норме

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Рефлексы и показатели пострадавшего от нападения незнакомца в аэропорту Шереметьево мальчика в норме. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в своем телеграм-канале.

"Застала нашего мальчика, когда его осматривала врач-невролог. Малыша доктор похвалила", – написала она.

По словам омбудсмена, врачи постепенно начнут снижать седативную поддержку, чтобы мальчик смог выйти из медикаментозного сна. Однако пока специалисты не торопятся и дают возможность детскому организму подготовиться к пробуждению.

Кроме того, Мишонова сообщила, что встретилась с родителями пострадавшего. Как она уточнила, отец улыбнулся при встрече, его вдохновляет оптимизм врачей.

"По сравнению со вчерашним днем (25 июня 2025 года. – Прим. ред.), когда они с мамой оба были черного цвета, сегодня они обрели надежду, что сын их поправится", – написала омбудсмен.

Родителей также поддерживает и то, как о ребенке заботятся врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, как они объясняют свои действия и говорят о том, что будет дальше, указала она.

Мишонова добавила, что отец мальчика всех благодарит, но от помощи неравнодушных пока отказывается.

Инцидент произошел в зоне прилета аэропорта Шереметьево 23 июня. Мужчина, летевший транзитом из Каира в Минск, в состоянии наркотического опьянения схватил ребенка и с силой бросил его на пол.

В результате произошедшего у мальчика выявили открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа.

В центре Рошаля рассказывали, что врачи не зафиксировали у него серьезных повреждений головного мозга. Прогноз по его восстановлению – спокойный.

Напавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. В процессе допроса мужчина не смог дать объяснение своим действиям. Однако, по данным СМИ, он признал свою вину. Суд заключил его под стражу до 24 августа.