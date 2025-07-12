Ударивший молотком двух девочек подросток задержан в Домодедове

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В Домодедове задержали 16-летнего подростка, который молотком ударил двух девочек по голове. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Злоумышленнику вменяют вину в покушении на убийство 13-летней и 16-летней девочек. По версии следствия, подозреваемый нанес им удары по голове рядом с садоводческим товариществом в Домодедове. Одной потерпевшей удалось убежать от напавшего и сообщить о случившемся родителям. После этого была вызвана скорая помощь, и пострадавших доставили в медучреждение.

Ведомство уточнило, что в ходе допроса подросток признался в содеянном. Следователи совместно с криминалистами осмотрели место инцидента. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая экспертизы. Также правоохранители будут просить суд об аресте подозреваемого.

Ранее суд заключил под стражу двух жителей подмосковного Видного по делу об убийстве, совершенном в 2011 году. Тогда обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения, пришли к своему соседу. Они планировали забрать у него ценности и деньги, но на отказ ударили его ножом в шею и руки. От полученных травм мужчина погиб на месте, а фигуранты обыскали квартиру и похитили золотую цепочку.