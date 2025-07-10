Двое жителей подмосковного Видного арестованы по делу об убийстве

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Суд заключил под стражу двух жителей подмосковного Видного по делу об убийстве, совершенном в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, обвиняемые в октябре 2011 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к своему соседу. Они планировали забрать у него ценности и деньги, но на отказ ударили его ножом в шею и руки. От полученных травм мужчина погиб на месте, а фигуранты уголовного дела обыскали квартиру и похитили золотую цепочку.

Преступление долгое время было не раскрытым, но в июне 2025 года одного из мужчин задержали за разбой, совершенный в 2013 году. На допросе он признался в убийстве жителя Московской области и сообщил о соучастнике преступления.

"Следователями и криминалистами проведены допросы и очные ставки, назначен комплекс экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается", – добавили в СК.

Ранее в поселке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области нашли тело девушки. По данным следствия, на теле 20-летней погибшей зафиксированы следы насильственной смерти. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Проводится судебно-медицинская экспертиза.

