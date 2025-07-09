Тело убитой девушки обнаружено в поселке Приангарья

Фото: vk.com/СУ СК России по Иркутской области

Тело убитой девушки обнаружено в поселке Большой Луг Шелеховского района Иркутской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти было найдено 8 июля на участке дома. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Проводится судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, уточнили в ведомстве.

В региональном ГУ МВД сообщили, что полицейские задержали подозреваемого в происшествии в Рыльском районе Курской области. Правоохранителями была получена ориентировка с его фотографией, а также информация о том, что он может скрываться в Курской области.

Ночью в Рыльском районе на одном из стационарных постов полиции остановили автомобиль такси, в котором находился молодой человек. Сотрудники узнали в нем разыскиваемого. В ближайшее время задержанного передадут инициатору розыска, добавили в МВД.

Ранее в подмосковной Лобне задержали женщину, которая подозревается в убийстве приятельницы. По информации следователей, она находилась в гостях у знакомых и отказалась уходить. Из-за этого начался конфликт, в ходе которого женщина кухонным ножом два раза ударила в грудь хозяйку дома. Потерпевшая скончалась на месте.