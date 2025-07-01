Житель Санкт-Петербурга 14 раз ударил жену ножом на глазах у сына

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который зарезал жену на глазах у сына, сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу.

По версии следствия, в городе Колпино, на улице Севастьянова, злоумышленник, который был пьян, нанес женщине не менее 14 ударов ножом. Тело супруги мужчина спрятал в ящик дивана. Свидетелем произошедшего стал их маленький сын.

В СК уточнили, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пересечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-западе столицы. По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, и во время ссоры подозреваемый нанес не менее четырех ударов ножом.

Потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся с места преступления, однако его быстро задержали следователи. Дело находится на контроле Черемушкинской межрайонной прокуратуры.