01 июля, 10:32Происшествия
Житель Санкт-Петербурга 14 раз ударил жену ножом на глазах у сына
Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который зарезал жену на глазах у сына, сообщает пресс-служба Следственного комитета по городу.
По версии следствия, в городе Колпино, на улице Севастьянова, злоумышленник, который был пьян, нанес женщине не менее 14 ударов ножом. Тело супруги мужчина спрятал в ящик дивана. Свидетелем произошедшего стал их маленький сын.
В СК уточнили, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пересечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.
Ранее в Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого на юго-западе столицы. По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, и во время ссоры подозреваемый нанес не менее четырех ударов ножом.
Потерпевший скончался, а злоумышленник скрылся с места преступления, однако его быстро задержали следователи. Дело находится на контроле Черемушкинской межрайонной прокуратуры.