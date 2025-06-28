Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Тело 65-летней женщины обнаружили в одном из жилых домов на улице Фестивальной в Москве, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Приехавшие правоохранители установили, что смерть горожанки наступила от ножевого ранения. В настоящее время следователи работают над выяснением всех обстоятельств ЧП.

Им предстоит найти виновного и привлечь его к ответственности за убийство согласно соответствующей статье УК РФ.

Ранее завернутое в полиэтиленовый пакет тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Строителей в Москве. В области головы у погибшей выявили многочисленные травмы. Было возбуждено уголовное дело.

Спустя время по подозрению в убийстве женщины была задержана ее дочь. Как рассказали следователи, в ходе осмотра квартиры потерпевшей найдено предполагаемое орудие преступления.

