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04 июня, 16:24

Происшествия

Тело женщины в пакете обнаружили в квартире на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Завернутое в полиэтиленовый пакет тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным ведомства, погибшую нашли в квартире жилого дома на улице Строителей 4 июня. У женщины в области головы выявили многочисленные травмы.

Из-за произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте ЧП, выполнять комплекс мероприятий, в том числе оперативно-разыскных, для выявления всех обстоятельств случившегося.

Ранее тела 4 мужчин были найдены в салоне автомобиля в районе озера в городе Выксе Нижегородской области. При этом видимых признаков насильственной смерти не было выявлено. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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