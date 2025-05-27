Тело новорожденного ребенка обнаружили на территории базы на Чукотке

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Чукотскому АО"

Тело новорожденной девочки найдено на территории базы АО "Чукотская торговая компания" в поселке Эгвекинот. По данному факту организованы проверки, сообщается в телеграм-канале прокуратуры автономного округа.

Кроме того, инцидентом заинтересовался следственный отдел чукотского управления СК РФ.

Следователи опросили сотрудников компании и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Региональная прокуратура уточнила РИА Новости, что тело ребенка было обнаружено на обочине внутренней дороги на территории компании. Его заметили в 50 метрах от производственных объектов.

"Территория предприятия огорожена. Тело ребенка обнаружила работник предприятия, когда шла на работу", – говорится в сообщении.

Ранее тело новорожденного нашли на территории предприятия по переработке мусора в Рязани. При этом подробности о том, как ребенок попал на территорию мусороперерабатывающей компании, а также обстоятельства его смерти неизвестны.

