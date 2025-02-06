Уголовное дело возбуждено после обнаружения ребенка на обочине в Подмосковье

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Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения ребенка на обочине дороги в Раменском городском округе, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Годовалую девочку на Старо-Рязанском шоссе в районе деревни Становое заметил один из проезжавших мимо водителей. Он притормозил, взял ее в салон и сразу вызвал полицию.

После этого, по одной из версий, якобы вслед за ребенком на дорогу вышла бабушка, но мужчина решил девочку не отдавать и дождался правоохранителей. У малышки диагностировали обморожение.

Происшествие подпало под статьи "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Следователи устанавливают все обстоятельства, приведшие к данному инциденту, уточнили в ведомстве, добавив, что уже были даны указания для проверки хозяйственно-бытовых условий семьи, в которой проживает ребенок. Еще планируются допросы и назначение экспертизы.

В данный момент жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, указали в областном СК.

В свою очередь, мать ребенка обвинила в произошедшем бабушку, якобы у нее "съехала крыша", после чего она унесла младенца.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, семья девочки не была под наблюдением органов опеки. Она уточнила, что семья – многодетная. Кроме того, некоторое время назад бабушка ребенка переехала к семье в дом, где проходила лечение под наблюдением своей дочери, мамы девочки.

Она добавила, что девочка уже вернулась домой из медучреждения и чувствует себя хорошо.