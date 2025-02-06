Семья найденного на трассе в Подмосковье младенца не наблюдалась в органах опеки

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Семья найденного на Старо-Рязанском шоссе в Подмосковье младенца не была под наблюдением органов опеки, рассказала Москве 24 уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Омбудсмен отметила, что семья, где живет ребенок – многодетная. По словам Мишоновой, бабушка ребенка стала жить с семьей в Подмосковье несколько недель назад. Она подчеркнула, что пожилая женщина проходила лечение под наблюдением мамы девочки.

"Накануне ночью бабушка по каким-то причинам взяла малыша и убежала из дома. Это, конечно, большое счастье, что девочка осталась жива. Не иначе как ангел-хранитель вел ее к этой трассе и не позволил попасть под машину", – подчеркнула Мишонова.

Она также отметила, что девочка уже вернулась домой из медучреждения и чувствует себя хорошо.

В ночь на 5 февраля водитель увидел на обочине дороги маленького ребенка. Мужчина забрал девочку и вызвал скорою помощь и полицию. Спустя 10 минут к автомобилю подошла якобы бабушка ребенка, однако мужчина не стал передавать ей девочку и дождался правоохранителей. В свою очередь, специалисты диагностировали у девочки первую степень переохлаждения.

Между тем мама девочки обвинила бабушку в произошедшем. Она заявила, что у женщины "съехала крыша".

По факту произошедшего проверку и установление обстоятельств проконтролирует Раменская городская прокуратура. В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".