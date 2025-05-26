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26 мая, 14:18

Происшествия

Тело младенца найдено на мусороперерабатывающем предприятии Рязани

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Рязанской области"

Тело новорожденного нашли на территории предприятия по переработке мусора в Рязани. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК РФ.

Подробностей о том, как ребенок попал на территорию мусороперерабатывающей компании, а также обстоятельства его смерти неизвестны.

В свою очередь, региональная прокуратура заявила, что тело ребенка обнаружили утром 26 мая. На месте инцидента работают правоохранители, которые устанавливают все детали происшествия.

Ранее жительница подмосковной Ивантеевки родила дочь в туалете квартиры, а затем оставила ее в унитазе. Из-за закрытия дыхательных путей водой новорожденная скончалась. Правоохранители предъявили матери обвинение в убийстве ребенка.

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