В Подмосковье задержана пара, убившая младенца в лесу почти 5 лет назад

Фото: depositphotos/aksenovko

В Подмосковье задержана пара, которая причастна к убийству годовалого ребенка в Крымске в 2020 году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По информации полиции, оперативники установили причастность 27-летней местной жительницы и 34-летнего сожителя к убийству младенца после проверки информации из органов опеки.

Также правоохранители выяснили, что в апреле текущего года пара уехала из Новороссийска в Москву. После этого их задержали и передали в СУ СК России по Краснодарскому краю.

По информации пресс-службы СКР по Краснодарскому краю, 18 апреля к следователям обратился мужчина, который сообщил, что последний раз видел внука в середине августа 2020 года. После этого, по его словам, мать ребенка всячески избегала контактов родственников с мальчиком.

Во время допроса пара призналась, что ночью 1 сентября 2020 года они убили мальчика в лесу Крымска, оставив там его тело. На такой шаг они пошли из-за тяжелого финансового положения. Также они заявили, что у них не было возможности содержать ребенка.

Известно, что женщине и ее сожителю предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Пара заключена под стражу, добавили в пресс-службе СК.

Ранее житель Москвы сознался в убийстве таксиста 12 лет назад. По данным столичного СК, тело таксиста с 42 ножевыми ранениями нашли в автомобиле ВАЗ-21099 на Институтской улице в Москве 8 августа 2013 года.

Мужчина решил сознаться в преступлении из-за угрызения совести. Также он детально описал обстоятельства убийства, говорится в сообщении.