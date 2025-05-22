Тела 4 мужчин найдены в автомобиле у озера в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Нижегородский Следком"

Тела 4 мужчин найдены в салоне автомобиля в районе озера в городе Выксе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В ведомстве уточнили, что УАЗ с погибшими найден вечером 21 мая. При этом на телах мужчин нет видимых признаков насильственной смерти.

Для выяснения точных причин гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"Следователем СК России проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее тело человека было найдено в водоеме на севере Москвы, неподалеку от Ленинградского шоссе. На теле погибшего найдены признаки насильственной смерти.

Его личность на тот момент не была установлена. По данному факту была начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

